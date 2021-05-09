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Irak kuzeyinde sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

DHA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 15:56 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 16:05

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyoruz. Son olarak Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya komandolarımız tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızın bölgedeki operasyonu sürüyor" denildi.
 

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