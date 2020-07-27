Instagram ön kameradan bizi mi izliyor?

Henüz beta aşamasında olan iOS 14'ü kullananlar Instagram'da ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Kullanıcılar kameraları açık olmamasına karşın Instagram'ın kameraya eriştiğini fark etti. Peki bu bir hata mı yoksa Instagram gizli gizli kullanıcısını mı izliyor?

iOS 14'ün beta sürümünü dileyen herkes telefonuna indirebiliyor. Bu sayede kullanıcılar bir yandan iOS 14 ile gelecek yeni özelliklere sıcağı sıcağına vakıf olurken, diğer yandan da bazı yazılımsal hatalar da gün yüzüne çıkıyor.

Son olarak iOS 14'ü test eden kullanıcılar, TikTok ve LinkedIn başta olmak üzere pek çok uygulamanın Apple cihazlarda panoya eriştiğini fark etmişti. Şimdi ise Instagram 'ın kamera kullanımda olmamasına rağmen kameraya eriştiği ortaya çıktı.

Bazı kullanıcılar Instagram'da gezinirken fotoğraf veya video çekmeden yalnızca ana sayfa akışı arasında gezinirken yeşil 'kamera açık' göstergesini gördüğünü ifade etti. Haliyle kafalar da karıştı. Instagram'ın başına gelen bir hata mıydı yoksa gerçekten kullanıcılardan habersiz kameraya erişim mi söz konusuydu?

Instagram'ın bir sözcüsünden gelen açıklamaya göre kullanıcıdan komut gelmediği sürece Instagram'ın kameraya erişmesi söz konusu değil ve bu yaşanan durum tamamen yazılımsal bir sorundan kaynaklanıyor.

Yani Instagram net bir dille kameraya izinsiz erişmediğini ve herhangi bir içeriğin kaydedilmediğini belirtiyor. Hürriyet