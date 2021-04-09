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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

AA |  09 Nisan 2021 Cuma - 14:11 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 14:43

Son dakika haberine göre; İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında yaşamını yitirdi.


Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip'in Windsor  Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına  alınmıştı.
 
Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin  bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon  tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.
 
Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir  süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren  tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.
 
Prens Philip'in hayatı
10 Haziran 1921'de dünya gelen Philip'e doğumunda Danimarka ve  Yunanistan Prensi unvanı verildi.
 
Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek  yaşlarındayken sürgün edildi.
 
Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18  yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanmasına katıldı.
 
Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2.  Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in,  savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.
 
1947'deki nişan töreni öncesi Danimarka ve Yunanistan Prensi  unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının  soyadı olan Mountbatten'i aldı. İkili, 20 Kasım 1947'de evlendi.
 
Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından, Edinburgh  Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanları verildi. Elizabeth 1952'de  Kraliçe olurken, Philip de komutan rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de  İngiliz Prensi unvanını aldı.
 
Çiftin, Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu.  Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız  bırakmayan Prens Philip, Kraliçe nereye giderse orada bulundu.
 
Gelenekçiliği dolaysıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün  sorgulanmasını anlamada zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet  ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.
 
Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır  kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim,  teknoloji, vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.
 

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Prens Philip Kraliçe Elizabeth ingiltere
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