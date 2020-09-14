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İngiltere'den New York'a giden uçakta acil durum

DHA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 21:31 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 21:31

İngiltere'nin başkenti Londra'dan ABD'nin New York kentine sefer yapan yolcu uçağından acil durum sinyali verildiği duyuruldu.


İngiltere'nin başkenti Londradan, ABDnin New York kentinde sefer yapan British Airways şirketine ait yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Gallerin başkenti Cardiff üzerindeyken acil durum sinyali verdi. Uçağın, Londradaki kalkış yaptığı Heathrow Havaalanına dönüş yaptığı aktarıldı. Uçaktan verilen acil durum sinyalinin sebebinin henüz bilinmediği aktarıldı.

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