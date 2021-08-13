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İngiltere'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 0:48 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 0:48

İngiltere'nin Plymouth kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar bulunurken, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. İçişleri Bakanı Priti Patel, herkesi sakin olmaya ve polis tavsiyelerine uymaya çağırdı.


Sky News'taki habere göre, Plymouth kentinin Keyham bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi ve saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü.
 
Haberde, saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu vurgulandı.
 
Saldırının terörle bağlantısı olmadığı aktarılan haberde, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.
 
"Herkesi sakin olmaya çağırıyorum"
 
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi.
 
Patel, “Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Plymouth Saldırı
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