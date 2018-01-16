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İngiltere'de sahte diploma krizi

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 15:28 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 15:28

Merkezi yurtdışında olan sahte bir eğitim kurumundan diploma satın alan 3 binden fazla kişinin İngiltere’de başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok alanda çalıştığı ortaya çıktı.


İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Pakistan merkezli  Axact adlı çatı şirket altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte online üniversite  İngiltere’ye binlerce diploma sattı.
 
İnternet sitelerinden ve bir çağrı merkezinden ibaret üniversiteler  arasında yer alan Nixon Üniversitesi, BBC muhabirine de 3 bin 600 dolar  karşılığında diploma teklif etti.
 
Master ve doktora dereceleri de satan üniversitelerin müşterileri ile  ilgili olarak İngiltere Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı.
 
Pakistan'ın Karaçi’deki bir çağrı merkezinden yürütülen işlemlerle  İngiltere’ye 2013 ve 2014 yıllarında 3 binden fazla diplomanın satıldığı  belirlendi.
 
Brooklyn Park Üniversitesi, Belford Üniversitesi, Baychester  Üniversitesi ve Nixon Üniversitesi gibi adlar altında faaliyet gösteren yüzlerce  sahte üniversitesinin, internet sitelerinde sahte fotoğraflar ve haberler ile  kendi tanıtımlarını yaptıkları ortaya çıktı.
 
Aralarında sahte doktor ve hemşireler var
 
Sahte diplomalılar arasında İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde  görev yapan doktor ve hemşirelerin de yer aldığı tespit edildi. Ancak bu  kişilerin aldıkları diplomaların temel tıp eğitimine değil ilave  idari ve  mesleki uzmanlık dallarına ilişkin olduğu belirtiliyor.
 
İngiltere’de sahte diploma ile iş başvurusunda bulunmak 10 yıla kadar  hapis ile cezalandırılabiliyor.
 
Axact’ın sadece 2015 yılında yaklaşık 350 sahte üniversite  aracılığıyla dünya çapında 215 binden fazla diploma sattığı ve 51 milyon dolar  ciro yaptığı ifade ediliyor.
 

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