İngiltere'de korkunç ölüm! Sandviç hazırlarken pijaması fırına takılınca boğularak hayatını kaybetti

Blackburn'de yaşayan ve barmenlik yapan Jackie Michelle Cottrill, yeğenine sandviç hazırlarken pijamasının fırına sıkışması nedeniyle boğularak hayatını kaybetti.

24 Ocak'ta yaşanan olayda 52 yaşındaki Cottrill'in yeğeni Josh Brocklebank, halasının cansız bedenini fırının önünde buldu.

Çarşamba günü olayla ilgili düzenlenen duruşmada incelemelerinin sonuçlarını açıklayan adli tabip Dr. James Adeley, "20 yıldır bu işi yapıyorum hiç bu kadar sıradışı bir vaka görmemiştim" dedi.

Ölüm nedeni boğulma olarak belirtilen Cottrill'in pijamasının üst kısmının kazara fırın kapağının tutacağına sıkışıp boynuna baskı yaparak kendini nefessiz bıraktığı belirtildi.

Adeley, "Cottrill, bir şekilde düşmüş ve pijamasının üst kısmı fırının altındaki tutacak kısmına takılmış olabilir" dedi.

Fakat durumun tuhaflığını yeniden vurgulayan adli tabip, bunun bir varsayım olduğunu belirterek kadının başına gerçekten neler geldiğinin tam olarak çözülemediğini ifade etti.

Barmenin bundan 6 yıl önce inme geçirdiği fakat bunun sonradan dengesinde herhangi bir soruna yol açmadığı belirtildi.

Cottrill'in iki kızı Sarah Ramsdale and Toni Cottrill de duruşmaya katıldı.

Olaydan ötürü şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getiren Ramsdale, "Neler yaşandığını sadece annem biliyor artık" dedi.

(Independent Türkçe)