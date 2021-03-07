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İngiltere'de büyük kriz! Hemşireler iş bırakabilir

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 0:46 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 0:46

İngiltere'de hükümetin sağlık çalışanlarına yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan "önemli sayıda" hemşirenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sona erdiğinde iş bırakabileceği bildirildi.


BBC'ye konuşan hemşire sendikası Royal College of Nursing (NRS)  Güneydoğu İngiltere Bölge Sorumlusu Patricia Marquis, hükümetin bütçe  düzenlemeleri kapsamında sağlık çalışanlarına sunduğu zam teklifine ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.
 
Hemşirelere sunulan yüzde 1'lik zam teklifini eleştiren Marquis, zam  önerisini yetersiz bulan önemli sayıda hemşirenin Kovid-19 salgını sona erdiğinde  iş bırakabileceği, bu durumun salgın başladığında 40 bin hemşire açığı bulunan  Ulusal Sağlık Servisi'ni (NHS) daha fazla zorlayabileceği uyarısında bulundu.
 
Marquis, "Hükümetten yedikleri bu tokat hemşirelerin hükümetin ve  halkın bir kısmının kendilerine yeterince değer vermediği yönündeki hislerini  güçlendirdi." ifadesini kullandı.
 
Kent şehrinde yaşayan hemşire Susan Graham, Kovid-19 salgını boyunca  yoğun mesai baskısı altında çalışan NHS görevlilerine teklif edilen zammın  "rezalet olduğunu" kaydetti.
 
"Hükümet hayatımızı riske atarak çalışmamızdan memnun fakat işimizin  karşılığında yeterli bir ücret almamıza karşı." ifadesini kullanan Doğu Sussex  bölgesindeki hastanede hemşire olan John Anderson, önerilen zammın "büyük bir  hayal kırıklığına" yol açtığını söyledi.
 
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, dün Başbakanlık Ofisi 10  Numara'da düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına sundukları yüzde  1'lik maaş zammını savunmuştu.
 
Hancock, "Maaş zammı, salgın nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu zor  mali koşulları yansıtıyor. NHS çalışanlarının zam almasını sağlamak için uygun  olduğunu düşündüğümüz şeyleri önerdik." ifadelerini kullanmıştı.
 
  
 

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