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İngiltere'de aylar sonra vaka sayıları yeniden yükselişe geçti!

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 1:55 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 1:55

İngiltere'de son 24 saatte 52 bin 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle 17 Temmuz'dan bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.


Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs nedeniyle  hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 139 bin 146 oldu.
 
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu  yaptıranların sayısı 49 milyon 554 bin 407'ye ulaşırken, bunlardan 45 milyon 460  bin 122'sine ikinci doz da uygulandı.
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son günlerde salgın nedeniyle artan  vaka sayıları ve ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının  "yüksek" olduğunu belirterek, henüz yeni önlemler getirmeyeceklerini ancak her  gün sayıları çok dikkatli izlediklerini söyledi.
 
Johnson, aşı programının önemine dikkati çekerek, vatandaşların  güçlendirici Kovid-19 aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.
 
İngiltere'de kış boyunca Kovid-19'la mücadele planı kapsamında  hazırlanan stratejiye göre, halihazırda yürürlükte olan "A planı"na devam  ediliyor.
 
Bu plan, yaklaşık 30 milyon kişiye güçlendirici aşı, sağlıklı 12 ila  15 yaşındakilere ise tek doz aşı sunulmasının yanı sıra kapalı mekanlarda  toplanmalar için havalandırmayı, kalabalık mekanlarda el yıkamayı ve maske  kullanımını teşvik ediyor.
 
Hükümet, "B planı"nı yürürlüğe koymanın henüz zamanı gelmediği  görüşünde
 
Günlük Kovid-19 vakalarının 9 gündür üst üste arttığı İngiltere'de, 19  Ekim'de 223 kişinin hayatını kaybetmesiyle marttan bu yana virüse bağlı en yüksek  can kaybı sayısı kaydedilmişti.
 
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), vaka sayılarının artması  üzerine zor bir kış döneminin önüne geçilebilmesi için hükümete bazı  kısıtlamaların derhal geri getirilmesi çağrısında bulunmuştu.
 
Hükümet ise uyarılara rağmen kapalı ve kalabalık mekanlarda maske  kullanılması zorunluluğu ve evden çalışma gibi birtakım Kovid-19 kısıtlamalarını  içeren "B planı"nı halihazırda uygulamaya koymayacaklarını açıklamıştı.
 
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ise dün yaptığı açıklamada,  salgının hala tehdit olmaya devam ettiğini, kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19  vakası görülebileceği uyarısında bulunmuştu.
 
Javid, "Bu salgın bitmedi. Hepimiz bu virüsün uzun vadede bizimle  olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız. Bu noktada B  planımızı uygulamayacağız ancak teyakkuzda olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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