İngiltere Başbakanı Johnson evleniyor! The Sun duyurdu

İngiliz The Sun gazetesi, Boris Johnson ve Carrie Symonds'un önümüzdeki yaz "düğünlerini yapacaklarını" açıkladı.

56 yaşındaki Başbakan ve 33 yaşındaki nişanlısı, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü için ailelerine ve arkadaşlarına düğün davetiyelerini gönderdi.

Çift, 2019'un sonlarında nişanlandı ancak diğer binlerce İngiliz gibi Kovid-19 yüzünden planlarını ertelemek zorunda kaldı.

Johnson'ın önümüzdeki ay düğünlerde 30 misafir sınırının kaldırılacağını duyurması bekleniyor.

Ancak çiftin arkadaşları, virüse karşı mücadelenin bitmesin için bu yazın çok erken olduğunu söylüyor.

Dün gece çiftin sözcüsü bir “özel aile etkinliği” hakkında yorum yapmayı reddetti.