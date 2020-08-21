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İngiliz Financial Times, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfini değerlendirdi

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 20:48 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 20:48

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.


İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de büyük bir doğalgaz yatağını keşfedildiğini  duyurduğu, bunun ülkenin enerji güvenliği için tarihi bir adım olduğunu  söylediğine işaret edildi.
 
Gazetenin haberinde analistlerin konuya temkinli yaklaşmakla birlikte,  ön aşamadaki bu keşfin ticari olarak uygulanabilir olması durumunda ciddi bir  büyüklüğü temsil edebileceği ifade edildi.
 
Haberde değerlendirmelerine yer verilen danışmanlık şirketi Wood  Mackenzie’nin Analisti Ashley Sherman, "Bu sadece keşfe dayanan bir tahmin. Bunu  devam edecek sondaj kuyuları ile kesinleştirilmesi gerekiyor. Fakat bu, bu zamana  kadar Türkiye’de ve Karadeniz’de yapılmış en büyük keşif. Türkiye’nin enerji  tedariki ve Karadeniz’in derin deniz varlığı konusundaki söylem üzerinde  potansiyel olarak çok büyük sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı.
 
Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Wood & Company adlı  şirketin analisti Jonathan Lamb ise, üç yıl içerisinde üretime geçilmesinin  oldukça iyimser bir tahmin olduğunu, Karadeniz’in kapsamlı enerji altyapısına  sahip olmadığını kaydetti.
 
Lamb, "En iyi ihtimalle (üretime geçilmesi için) beklenti olarak 5 yıl  diyebilirim." dedi.
 
Türkiye’nin geçen yıl enerji ithalatının yaklaşık 41 milyar ABD doları  seviyesinde olduğunun belirtildiği haberde, enerjinin Rusya, İran, Azerbaycan Katar ve ABD’den tedarik edildiği kaydedildi.
 
Financial Times’ın haberinde Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz  sahasını büyüklüğünün, 2015 yılında Mısır açıklarında keşfedilen Zohr sahasının  yüzde 40’ına eşit olduğu da belirtildi.
 

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