İndirim yapılacak! Aşı olanlar karlı çıkacak

KAPANMAYI KALDIRAMAYIZ

Van'da aşılama oranlarının halen düşük seyrettiğini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "İş dünyası temsilcileri olarak yeni bir kapanmayı kaldıramayız. İş dünyası olarak artan vaka sayılarına karşı, yeni bir kapanma ve kısıtlama tedbirlerinin alınmasını kaldıracak ekonomik güce sahip değiliz. Aşı oldukça ve gerekli duyarlılığı gösterdikçe rahatlama olacaktır. Bunu dikkate almalıyız. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.