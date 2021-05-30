İndirim müjdesi! Fiyatlar yüzde 40 düşecek

Herkes fiyatların düşmesini bekliyordu. Ve belli oldu. İndirim yapılacak. Yüzde 40'a varan fiyat düşüşleri görülecek. 1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme adımlarını vatandaşlar kadar sektör temsilcileri de merakla bekliyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 daha az yolcu taşıyan otobüs firmaları normalleşme kapsamında bu şartın kaldırılması halinde bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimlerin geleceğini söyledi.

Kademeli normalleşme sürecinde1 Haziran itibarı ile yeni bir dönem başlayacak. Yaz aylarının yaklaşması ile özellikle tatil planı yapnlar fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Bilet fiyaylarında yüzde 40'a varan indim bekleniyor.

BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 40 İNDİRİM

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması devam ediyor. Otobüsler ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul ediyorlar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası seyahatlerde yüzde 50 yolcu taşıma şartının kalkmasıyla birlikte bilet fiyatlarına yüzde 40 oranında indirim uygulanacağını söyledi.

İlgili bakanlıklara beklentilerini paylaştıklarını söyleyen Yıldırım, "Beklentilerimizi ilgili bakanlıklara yazdık. Bizim beklentimiz tam kapasite çalışmak. Tedbirler alınmak şartıyla tam kapasite çalışmak istiyoruz." dedi.

Tam kapasite çalışmanın sektöre can suyu olacağını belirten Yıldırım, "Tam kapasite çalışırsak muhteşem olur. Hem yüzde 50 kapasite şartı olduğu içi fiyatlar pahalı. Otobüs firmaları tam kapasite çalışmaya geçtiğinde bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimler görülür." dedi.