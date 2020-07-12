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İnce o sözlere açıklık getirdi: Davetli listesi çıkacak gibi

12 Temmuz 2020 Pazar - 7:30 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 7:32

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Halk TV’de katıldığı bir programda gazetecilerin, “Peki Ayasofya’ya namaza gidecek misiniz?” sorusuna verdiği “Davet olursa icabet ederim” yanıtı sosyal medyada yankı buldu.


Muharrem İnce, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: “Ezan davettir. Bunu bilmeyecek kadar cahil değilim. Namazın daveti, tabii ki ezandır. Ama pandemi koşullarındayız. Bu bir. İkincisi ilk kez kılınacak namaza talep fazla olacak. Herkes giremeyeceğine göre buna bir sınırlama getirilmesi kaçınılmaz olabilir. Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim. Bunu kastettiğimin herkes tarafından anlaşılmış olması lazım. Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim.
 
TÜRKİYE KARAR VERİR
 
Türkiye bağımsız bir ülke. Bu kararı Türkiye verir. ABD veremez, Yunanistan veremez. Biz veririz. Ayasofya’nın açılmasında bir sakınca görmüyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze kararı veren Atatürk’ü eleştirmesine itiraz ediyorum."

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chp ince Muharrem İnce
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