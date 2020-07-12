İnce o sözlere açıklık getirdi: Davetli listesi çıkacak gibi

Muharrem İnce, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: “Ezan davettir. Bunu bilmeyecek kadar cahil değilim. Namazın daveti, tabii ki ezandır. Ama pandemi koşullarındayız. Bu bir. İkincisi ilk kez kılınacak namaza talep fazla olacak. Herkes giremeyeceğine göre buna bir sınırlama getirilmesi kaçınılmaz olabilir. Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim. Bunu kastettiğimin herkes tarafından anlaşılmış olması lazım. Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim.

TÜRKİYE KARAR VERİR