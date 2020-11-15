İnanılmaz ama gerçek! Güvercine 14.5 milyon lira ödedi

Belçika'nın Brugge kenti yakınlarındaki Knesselare kasabasında internet üzerinden düzenlenen müzayedede Belçikalı posta güvercini, Çinli bir güvercin meraklısı tarafından sayın alındı.

Belçikalı yetiştiriciye ait 444 güvercin için toplam 4 milyon 180 bin Euro fiyat belirlendi.

KİM'İ ÖZEL KILAN...

PIPA adlı müzayede evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada New Kim için, 1 milyon 320 bin Euro açılış fiyatı belirlendi.

Posta güvercini, açık artırma sonucu, Çin merkezli Kaier Industrial Group'un sahibi Xing Wei tarafından 1 milyon 600 bin Euro'ya satın alındı.

New Kim, devir teslim işlemi sona erene kadar, çalınma tehlikesine karşı gizli bir yerde saklanıyor. Posta güvercinin, Çin'e gittikten sonra tekrar Belçika'ya uçmaması için özel bir alanda bakılacak.

ANNEYE 315 BİN EURO

Belçika'da yayımlanan De Standaard gazetesine göre, geçen yıl da yine Belçika'dan Armando adlı erkek posta güvercinini 1 milyon 250 bin Euro'ya satın alan Çinli iş insanı, iki güvercini çiftleştirerek, yeni yavrular üretecek.

Açık artırmada New Kim'in annesi olan güvercine de 315 bin Euro ödendi.

Güvercin yarışlarının başta Çin ve Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede ilgi görmesi, Belçika'nın Flaman kesimindeki güvercin üreticilerine yönelik talebi de arttırdı.

Belçika'da güvercin yetiştiriciliği köklü bir gelenek. Bu nedenle güvercin yarışı meraklılarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geliyor.

Asya ülkelerinde her yıl milyonlarca Euro ödüllü güvercin yarışmaları düzenleniyor. Çin'de yüzbinlerce kişi güvercin yarışlarında bahis oynuyor.