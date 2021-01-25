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İlker Kaleli'nin 'The Serpent' dizisindeki sahneleri olay oldu!

25 Ocak 2021 Pazartesi - 9:42 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 9:42

1970’li yıllarda Asya seyahatindeki Batılı turistleri öldüren seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan BBC dizisi 'The Serpent'ta 'Vitali Hakim' adlı bir Türk turisti oynayan İlker Kaleli’nin sahneleri ortaya çıktı.


İlker Kaleli’nin uluslararası proje “The Serpent”taki merakla beklenen sahneleri dizinin İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; 1970’li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını konu alan dizide Türkiye’den İlker Kaleli oynamıştı. Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vuruyor.
 
 
20 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
 
Tom Shankland’ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow’un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber’ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.
 
 
İlker Kaleli’nin Charles Sobhraj’ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.
 
 

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