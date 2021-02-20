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İletişim Başkanlığı'ndan 'haber doğrulama' platformu

DHA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 16:08 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 16:18

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan yalan haber ve bilgilerle mücadele için, 'Doğru mu?' adlı bir platform geliştirdi.


İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını 'Doğru mu?' adlı yeni nesil doğrulama platformuyla ortaya koyacak.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili açıklamasında, uzun süredir çalışmalarını yürüttükleri 'Doğru mu?' platformunun sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını ifade etti.
 
 
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Platformun şu anda test aşamasında olduğunu belirten Altun, "Çok ama çok yakında yayına geçecek bu platform, hakikat mücadelemizin güçlü aygıtlarından biri olacak" dedi.
 
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