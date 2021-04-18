18 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.03 EURO 9,6770 0.74
USD 8,0610 0.68 ALTIN 460,200 1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı İslam karşıtlarına tepki

AA |  18 Nisan 2021 Pazar - 1:28 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 1:28

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupalı ırkçıların özgürlük ve demokrasi gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırttığını belirterek, "Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim." çağrısında bulundu.


Altun, sosyal medya hesabından İslam'a ve İslam'ın kutsallarına yönelik yapılan ırkçı söylem ve eylemlere ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Fahrettin Altun, paylaşımında "Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar." ifadelerini kullandı.
 
Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupalı aşırı sağcı siyasilerin İslam, Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlara ilişkin ırkçı açıklamalarının bulunduğu video da yer aldı.
 
Videoda, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da büyüyen bir sorun olduğu belirtilerek, bu ideolojinin ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmden beslendiği anlatılıyor.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun demokrasi
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.