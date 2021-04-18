İletişim Başkanı Altun'dan ırkçı İslam karşıtlarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupalı ırkçıların özgürlük ve demokrasi gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırttığını belirterek, "Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim." çağrısında bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından İslam 'a ve İslam'ın kutsallarına yönelik yapılan ırkçı söylem ve eylemlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Avrupa lı aşırı sağcı siyasilerin İslam, Kur'an-ı Kerim ve Müslümanlara ilişkin ırkçı açıklamalarının bulunduğu video da yer aldı.

Videoda, aşırı sağ hareketlerin Avrupa'da büyüyen bir sorun olduğu belirtilerek, bu ideolojinin ırkçılık, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve antisemitizmden beslendiği anlatılıyor.