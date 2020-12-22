İleri evre kanser hastalarına sıcak kemoterapi umudu

Sıcak kemoterapinin karın içi kanserlerin tedavisinde kullanıldığında, 4'üncü evre hastaların yaşam süresini uzatabildiğini belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Orman, "Eskiden 4'üncü evre kanserlerde 6-12 aylık bir yaşam süresi öngörülürken, sıcak Kemoterapi ile kalın bağırsak kanserlerinde 5 yıllık yaşam yüzde 40'a kadar çıktı" dedi.

Halk arasında "sıcak kemoterapi" olarak bilinen, Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) hakkında bilgiler veren Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Orman, işlemin normal kemoterapiden farklı olduğuna dikkat çekti. Sıcak kemoterapinin ameliyat esnasında uygulandığına dikkat çeken Doç. Dr. Süleyman Orman, "Genellikle yumurtalık, kalın bağırsak, karın içi zarı, apendiks ve mide kanserlerinde uyguluyoruz. Sıcak Kemoterapi’de uygun hastaya 45 dakika ile 2 saat süresince ilaç veriyoruz. Normal kemoterapiden farklı bir yaklaşım. Normal kemoterapi damardan uygulanan bir kemoterapi şeklidir” diye konuştu.

"GÖZLE GÖRÜLEMEYECEK KÜÇÜKLÜKTEKİ TÜMÖRLERİ YOK ETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Doç. Dr. Süleyman Orman, "Normal kemoterapi, genelde hastalara ameliyat olduktan ve yaraları iyileştikten sonra uygulanır. Sıcak kemoterapide durum öyle değil. Hasta, tümörleri aldığımız ameliyattayken uyguluyoruz. Gözle görülemeyecek küçüklükteki tümörleri de yok etmek için sıcak kemoterapiyi karın içerisine veriyoruz. Karın içerisini yıkıyoruz. 2 milimetreden küçük tümörlere nüfuz ederek onları yok etmeyi hedefliyoruz. Hastaların genel durumunun ameliyatı ve bu kemoterapiyi kaldıracak iyilikte olması önemli bir kriter" değerlendirmesinde bulundu.

"YAŞAM SÜRESİ UZUYOR"

Sıcak kemoterapi ile birlikte tedavi sonrası yaşam süresinin uzadığını belirten Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Orman şöyle devam etti: "4'üncü evre kanserlerde eskiden 6-12 aylık bir yaşam süresi öngörülürken, sıcak kemoterapi ile kalın bağırsak kanserlerinde 5 yıllık yaşam yüzde 40'a kadar çıktı. Apendiks tümörlerinde bu oran 5 yıllık yaşam için yüzde 90'a çıktı. Yumurtalık kanserlerinde ise yüzde 80'e çıktı."