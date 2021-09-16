İklim krizine yeni önlem! İneklere ilginç eğitim

Almanya’da küresel ısınma ve yayılan sera gazı ile mücadele kapsamında ilginç bir çalışmaya imza atıldı. 16 inek üzerinde yapılan çalışmada 11’ine tuvalet eğitimi başarıyla verildi.

Almanya’da yapılan yeni bir çalışmada, küresel ısınmadaki etkilerini en aza indirmek için ineklere tuvalet eğitim i verilmeye başlandı.

Yeni Zelanda'nın Auckland Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ineklerin çocuklar gibi lazımlık kullanıp kullanamayacağı üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Yaydıkları azot gazı nedeniyle küresel ısınmada etkileri olan inekler ile davranış bilimciler tarafından gerçekleştirilen çalışmada 16 ineğin 11’inin lazımlık kullanmayı öğrendiği belirtildi.

Çalışmanın liderliğini yapan davranış biyolojisi öğretim görevlisi Profesör Lindsay Matthews, ineklerin lazımlık kullanma becerisini çocuklarla benzer hızda geliştirdiklerini belirtti.

15 gün süren çalışmada araştırmacılar, ineklerin belirli bir kapıdan geçerek ‘MooLoo’ adını verdikleri suni çim kaplı bir bölgeye girmeleri yönünde teşvik etti.

Üretilen projenin hızlanması adına ineklere daha fazla tuvalete gitmeleri için diüretik veren bilim insanları, ineklerin öğretilen bölgeye idrarlarını yapmaya başladıklarını bildirdi.

Çalışmada özellikle Avrupa kıtasında, günde 30 litreye kadar idrar üreten ineklerin çevreye büyük zarar verdiği aktarılırken idrarlarındaki amonyağın toprakla karışması durumunda azot okside dönüştüğü bildirildi.

Çalışmayı yöneten Profesör Lindsay Matthews, "Dışarıda hayvanlarınız olduğunda, üre toprakta nitratlara dönüşebilir, daha sonra su yollarını kirletebilir ve su yollarında her türlü soruna neden olabilir" dedi.

Matthews, yapılan sistemle, "Nitratlar, karbondioksitten 300 kat daha güçlü olan azot protokside dönüştürülüyor" diye ekledi.

Dünya çapında, insan faaliyetlerinden kaynaklanan tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 10'unun büyükbaş hayvanlardan kaynaklandığı belirtiliyor.