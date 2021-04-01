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İkinci el ucuz araba! Bakanlık satıyor! 50 bin liranın altında...
İkinci el ucuz araba almak için önemli fırsat! Bakanlık satışa çıkardı. Hepsi 50 bin liranın altında. Ucuz araba almak için tarihler de belli oldu. İşte ikinci el ucuz araba almak isteyenleri ilgilendiren tüm detaylar...
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışına devam ediyor. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor.