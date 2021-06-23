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İkinci el ucuz araba! Bakanlık satışa çıkardı! 50 bin liranın altında...
İkinci el ucuz araba almak isteyenleri ilgilendiriyor. Bakanlık satışa çıkardı. 50 bin liranın altında olanlar da var. Piyasa değerinin çok altındalar. Harekete geçmek için acele edin. İşte ikinci el ucuz araba almak isteyenleri ilgilendiren haberin detayları...
Ticaret Bakanlığı e-ihale sistemiyle otomobil satışlarına devam ediyor. Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan arabaları ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. Piyasa değerinin çok altında. Ucuz araba almak isteyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var.