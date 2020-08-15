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İkinci el araç satışında yeni dönem!

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:38 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 10:37

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Yönetmelik ile getirilen bir diğer yenilik ise, yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verilmesi oldu.


Son aylarda hareketliliğin zirve yaptığı ikinci el araç pazarına yönelik yeni bir düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmeliğe göre kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi.
 
Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte, "Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı" maddesi yer aldı.
 
Yönetmelik ile ikinci el araç ticaretine getirilen bir başka yenilik ise, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir" maddesi oldu. Buna göre, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.
 
Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikte yer alan, "Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir" maddesi ise, yetki belgesi almak için eğitim alma şartının getirileceğini işaret ediyor. 
 
 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt  ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda  yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması  amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının  alındığını belirtti.

 Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi  almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa  uzatılmadığına işaret ederek, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve  yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki  belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim  yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı  ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak." bilgisini verdi.
 
 Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden  alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem  de vekaleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi. 
 
 Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi  verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti:  "Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma  ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca  belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine  ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki  belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek. Mevzuata uygun  faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu  işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara  taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat  artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."
 
 "Yetki belgesi verilmesinde bürokrasi azaltıldı"
 
 Düzenlemeyle yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasinin de  azaltıldığına dikkati çeken Pekcan, "Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret  il müdürlükleri tarafından 2 ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken bundan böyle  bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak."  ifadesini kullandı. Pekcan, daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu  belirtilen yetki belgeleri için yenileme başvurusu yapılması gerekmediğini,  Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin artık yönetmelik hükümleri çerçevesinde  iptal edilinceye kadar geçerli olacağını bildirdi. 
 
  Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere Ticaret  Bakanlığınca hem idari para cezası uygulanacağını hem de yapılan uyarıya rağmen  aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin  iptal edileceğini vurgulayan Pekcan, bu sayede hizmet kalitesinin artırılmasına  ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün  mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.
 
   "İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer  verilemeyecek"
 
 Pekcan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan yapan  işletmelerin, tüm ilanlarında yetki belgesi numarasına yer vermek ve yetki  belgesindeki işletme adı veya unvanını kullanmak zorunda olacağına dikkati  çekerek şu bilgileri verdi: "İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer  verilemeyecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere Ticaret Bakanlığınca idari  para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecek. Diğer  taraftan, işletmelerin taşıt satış ilanlarının yayımlandığı ilan siteleri yetki  belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapamayacak, ilanlara ilişkin talep ve  şikayetleri etkin şekilde sonuçlandıracak ve ilanlara ilişkin bilgileri Bakanlığa  iletecek. Vatandaşlarımızın, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt  ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmiyor, bu ilanlar eskiden olduğu  gibi verilmeye devam edilecek. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak  2021'de yürürlüğe girecek. Yapılan düzenlemeler sayesinde yetkisiz verilen ve  aldatıcı niteliği bulunan ilanların sebep olduğu haksız rekabet ve tüketici  mağduriyetleri önlenirken, yetki belgesiz ticari faaliyetler de Bakanlıkça takip  edilerek cezalandırılabilecek."  Ekspertiz raporunun satıştan önceki 3 gün içinde alınması gerekeceğini  ifade eden Pekcan, raporun bu süre içinde alınmaması durumunda, "rapor alınmamış  gibi" işlem göreceğini vurguladı.
 
 "Güvenli ödeme sistemiyle dolandırıcılık riski bertaraf  edilecek"
 
 Pekcan, ikinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde "Güvenli  Ödeme Sistemi"nin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Güvenli  Ödeme Sistemi sayesinde taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik  faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı  ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak.  Ayrıca, tüm  taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapıyla zaman, iş gücü ve  maliyet avantajı yaratılacak, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve  kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın  azaltılmasına da katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu. Daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021'e kadar  süre verildiğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:
  "Daha önce Bakanlığımızca yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci  el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'teki ilgili iş yeri  şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021'e kadar İkinci El  Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi'ne aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu  tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal  edilecek."
 

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