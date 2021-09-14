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İkinci el araba piyasası ile ilgili yeni gelişme! Ve belli oldu
İkinci el araba piyasasıyla ilgili flaş gelişme! ÖTV indirimi geldi ama hem çip krizi hem de pandemi nedeniyle fiyatlar yeterince inmedi. Karar sonrası bazı otomobil modellerinde indirim yapılsa da bayilerde araç bulunma konusunda büyük sıkıntılar yaşandı. Bu da ikinci ele olan ilgili artırdı. İşte piyasada son durum...
Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan ÖTV indirimi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırmıştı. Ancak tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle yeterli stoklar bulunamadı ve talepler karşılanamadığı için tüketici ya beklemek durumunda kaldı ya da ikinci ele yöneldi.