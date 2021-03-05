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İkinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 40...
Türkiye'nin yeni 'kontrollü normalleşme' planının açıklanmasıyla illerdeki risk durumuna göre kısıtlamalarda hafiflemeye gidildi. Satışlarda tamamen durma noktasına gelen ikinci el otomotiv pazarı bu açıklamaları bekleyen sektörlerden biriydi. Konuyu değerlendiren sektör temsilcileri, tedbirlerin kısmen bile olsa hafiflemesiyle satışların artmasını beklediklerini belirtti. Peki ikinci el otomobilde son durum ne? Fiyatlarda bir düşüş veya artış bekleniyor mu? Araç almak mı beklemek mi gerekli? İşte cevapları...