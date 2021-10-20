İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Sıfır araçlarda çip krizinin 2. el araba fiyatlarına etkisi ve 2. el araba piyasasında son durum!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründeki toparlanmanın yavaş olacağını söyledi. Öte yandan Ağustos ayında gelen ÖTV düzenlemesi nedeniyle yüksek olan fiyatlar bazı modellerde düşse de artan dolar kuru nedeniyle fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Peki, İkinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba piyasası ne zaman düşer? 2. el araba piyasası son durum…

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), etkisi oldukça fazla hissedilen yarı iletken sıkıntısının sektördeki toparlanmayı yavaşlatacağını açıkladı. S&P'den yapılan açıklamada, daha önce yüzde 8-10 artması öngörülen araç satışlarının, 2021'de yıllık yüzde 2 ila 4 arasında artmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kararı ile geçtiğimiz aylarda sıfır binek otomobilleri kapsayan ÖTV matrah düzenlemesi birçok modelin daha düşük ÖTV dilimine girmesi, 50 bin liraya varan fiyat indirimleri yaşanmasına neden olmuştu. Ancak çip kriziyle dışında otomobil sektörü bir de artan döviz kurundan etkilendi. Kurun son bir ayda yüzde 10'a yakın artmasıyla, markaların otomobillere zam yapmaya başlayacağını gösteriyor.

İkinci el araba fiyatları düşecek mi, çip krizinin 2. el araba fiyatlarına etkisi?

Araç satışlarının bu yıl 80 milyonun biraz altında kalmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu satış tahmininin daha önce 83-85 milyon seviyesinde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, çip sıkıntısının 2022'ye kadar uzamasının beklendiği aktarılarak, 2022 yılı hafif araç satışlarına ilişkin tahminin 87 milyondan 84 milyona revize edildiği kaydedildi.

S&P açıklamasında, tedarik kısıtlamalarının kademeli olarak hafiflemesinin ve hafif araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar 90 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Çip krizi nedeniyle kurdaki yükselişle beraber yüzde 50 ÖTV diliminden çıkan araç sayıları arttı, uzmanlara göre kur artışı devam ederse sınırlı sayıda olan yüzde 50 ÖTV dilimindeki araç sayısı, önümüzdeki aylarda neredeyse sıfırlanacak. Bu da tüketicilerin önümüzdeki aylarda yeniden ikinci el araçlara yöneleceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu talep ikinci el araç fiyatlarını arttıracak.