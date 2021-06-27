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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bayramdan sonra...

27 Haziran 2021 Pazar - 16:28 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 16:31

Araba alacak birçok kişi fiyatların daha uygun olması nedeni ile ikinci el araba almayı tercih ediyor. İkinci el araba alacaklar ise bankaların araç kredisi faizlerinin yüksek olmasından şikayetçi. Kredi faizlerinin yüksek olması ve yaşanan pandemi süreci sektörde durgunluğa neden oldu. 1 Temmuz'la birlikte başlayacak normalleşme ile birlikte ikinci el piyasasının da hareketlenmesi bekleniyor.


İkinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Sektör temsilcileri önümüzdeki süreçle ilgili bilgi verdi. İkinci el otomobil piyasasının pandemi ve kısıtlamalardan dolayı kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen galerici Yunus Ete “Havaların ısınması ve bayram öncesi kısıtlamaların esnetilmesiyle ikinci el otomobil piyasasında bir hareketlilik başladı. Araç fiyatlarının düşmesini bekleyen insanlar vardı ama araç fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Bayram sonrasında ise aşılanmanın yaygınlaşmasıyla otomobil piyasası da dâhil her şeyin düzeleceğini umuyoruz” dedi.

 
ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜŞ BEKLENİYOR
 
Bayram öncesi dönemlerde otomobil alımlarının arttığına dikkat çeken galerici Uğur Potur ise “İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kalkmasıyla piyasaların eski günlerine döneceğini öngörüyoruz. Müşterilerimiz gelmeye başladı fakat otomobil kredi faizlerinin düşmesini istiyorlar. Havalar ısındı, önümüzde de bayram var. Bu dönemlerde ikinci el otomobil alım satımları artıyor. Bizde bu dönemde piyasaların hareketlenmesini bekliyoruz” diye konuştu. (Türkiye gazetesi)

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