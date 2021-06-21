İki kanser hastası aynı anda tedavi edildi

Türk Üroloji Derneği ve İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle iki kanser hastası, aynı anda canlı yayınla ameliyat edildi. Yurt içi ve yurt dışından birçok doktorun katıldığı ameliyat, yapılan fikir paylaşımları ile teorik tıp eğitimine örnek online gece ameliyatı oldu. Hastalar, robotik ve laparospik olarak gerçekleştirilen 2 farklı operasyon ile sağlığına kavuştu.

Türk Üroloji Derneği ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin iş birliğinde hastanenin Robotik Cerrahi Merkezi’nde, robotik ve laparaskopik olmak üzere 2 farklı hasta canlı yayında ameliyat edildi. Prof. Dr. Sakıp Erturhan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayında ameliyatlar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Üroloji bölümünden Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük ve Trakya Üniversitesi Üroloji bölümünden Prof. Dr. Tevfik Aktöz tarafından yapıldı.

Check-up sonuçlarında kanser olduğu tespit edilen 54 yaşındaki erkek hasta ve iki yıldır yaşadığı prostat rahatsızlığı üzerine kanser gelişen 74 yaşındaki erkek hastanın ameliyatları aynı anda gerçekleşti. İki kanser hastası tüm hekimlerin soru ve katkı verdiği online bir yayında sağlığına kavuştu.

TEORİK TIP EĞİTİMİNE ÖRNEK ONLINE GECE AMELİYATI

Yurt içi ve yurt dışından, üroloji branşından doktorların katıldığı canlı yayınla, karşılıklı tecrübe ve bilgi aktarımı yapılmak amacıyla yapılan canlı yayın, pandemi döneminde aksayan teorik tıp eğitimine örnek bir ‘gece ameliyatı’ olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi konferanslar ve kurslarla yapılan hasta başı akademik çalışmalar, yeni normaller döneminin öncülerinden oldu.

TÜRKİYE’NİN ALT YAPISI BU ORGANİZASYONLAR İÇİN UYGUN

Gerçekleştirilen ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Küçük, “Bu organizasyonu, Türk Üroloji Derneği ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortaklığıyla yapıldı. Esasen ülkemiz, alt yapısı ve mevcut cihazlarıyla bu tip çevrimiçi organizasyonları gerçekleştirmeye uygun. İki hastamızı ameliyata aldık. Aynı anda ameliyatlarına başlanacak ve canlı yayınlanacak. Robotik cerrahi ve laparoskobik cerrahi ile iki ameliyat gerçekleştireceğiz. Ameliyatı, meslektaşlarımızın ekranına yansıtacağız. Bu canlı yayının öncekilerden bir farkı var. Biz bu eğitimleri, pandemiden önce, birtakım kongrelerle ve kurslarla alıyor veya veriyorduk. Araya pandemi girince bütün hayatımız değişti. Eğitim, tecrübe aktarımı değişti” dedi.