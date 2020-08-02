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İki ailenin arasında silahlı kavga: 6 yaralı

DHA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 21:46 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 21:46

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, husumetli olan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.


Olay, öğleden sonra Sivrikavak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.
 
 

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Hatay Altınözü silahlı kavga
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