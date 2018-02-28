IKBY’den Bağdat’ın uçuş yasağı kararına tepki

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak merkezi hükümetinin, IKBY havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağı kararının 3 ay daha uzatılmasını eleştirdi.

Talabani, IKBY Yükseköğretim Bakanlığı tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada Bağdat 'ın, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağının 2'nci defa uzatılmasını sert bir şekilde eleştirerek şunları ifade etti:

"Diğer konularda olduğu gibi havalimanları konusunda da hiçbir itirazımız olmadı. Irak merkezi hükümetine bağlı memurların havalimanlarına gelmesi ve teknik incelemelerin yapılması hususunda, 'buyursun gelsinler' dedik. Tüm şartları kabul etmemize rağmen hala IKBY’ye karşı uygulanan ambargolar devam ediyor ve bu Kürdistan bölgesinin halkını ciddi şekilde endişelendiriyor."

Irak Sivil Havacılık Kurumu, önceki gün Erbil Uluslararası Havalimanı'na gönderdiği tebligatla, yurt dışı uçak seferleri yasağının ikinci kez 3 ay daha uzatıldığını bildirmişti.

Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY'deki havalimanlarından, güvenlik mekanizmasının kendi denetimlerine geçmesi halinde yurt dışı uçuş yasağının kaldırılabileceğini ifade etmişti.

Bağdat hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.