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IKBY’den Bağdat’ın uçuş yasağı kararına tepki

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 17:27 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 17:27

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Irak merkezi hükümetinin, IKBY havalimanlarına uyguladığı yurt dışı uçuş yasağı kararının 3 ay daha uzatılmasını eleştirdi.


Talabani, IKBY Yükseköğretim Bakanlığı tarafından düzenlenen  konferansta yaptığı konuşmada Bağdat'ın, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına  uyguladığı yurt dışı uçuş yasağının 2'nci defa uzatılmasını sert bir şekilde  eleştirerek şunları ifade etti:
 
 "Diğer konularda olduğu gibi havalimanları konusunda da hiçbir  itirazımız olmadı. Irak merkezi hükümetine bağlı memurların havalimanlarına  gelmesi ve teknik incelemelerin yapılması hususunda, 'buyursun gelsinler' dedik.  Tüm şartları kabul etmemize rağmen hala IKBY’ye karşı uygulanan ambargolar devam  ediyor ve bu Kürdistan bölgesinin halkını ciddi şekilde endişelendiriyor."
 
Irak Sivil Havacılık Kurumu, önceki gün Erbil Uluslararası  Havalimanı'na gönderdiği tebligatla, yurt dışı uçak seferleri yasağının ikinci  kez 3 ay daha uzatıldığını bildirmişti.  
 
Irak Hükümet Sözcüsü Saad el-Hadisi de dün AA muhabirine yaptığı  açıklamada, IKBY'deki havalimanlarından, güvenlik mekanizmasının kendi  denetimlerine geçmesi halinde yurt dışı uçuş yasağının kaldırılabileceğini ifade  etmişti.  
 
Bağdat hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma  gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına yurt  dışı uçuş yasağı getirmişti.
 
  
 
 
 
 

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