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İHA’larla ilgili bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Selçuk Bayraktar 15 sene önce denedi
Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları güç bir şekilde devam ediyor. Özellikle İHA ve SİHA’lar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 yıl önce otomatik iniş kalkış deneme uçuşları Gabar Dağı'nda yapılan İHA’ların uçuş denemelerine Selçuk Bayraktar'ın da katıldığı ortaya çıktı.
Şırnak'ın Akçay köyünün sakinleri, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, 15 yıl önce otomatik iniş kalkış deneme uçuşları Gabar Dağı'nda yapılan ve terörle mücadele operasyonlarında başarıyla kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) başarısıyla gurur duyuyor.