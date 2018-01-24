25 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.648 0.00 EURO 4,6540 0.32
USD 3,7430 0.07 ALTIN 163,250 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 8 ölü 12 yaralı

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 20:56 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 20:56

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırısında 4'ü kadın ve çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti, en az 12 sivil yaralandı.


İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırı, Rus uçakları tarafından İdlib’in  güneybatısındaki Bisenkera köyüne vakum bombası ile düzenlendi. 8 sivil öldü.  12'den fazla sivil yaralandı." dedi.
 
Hac Yusuf, "Rus uçakları, saldırılarda kullanılması uluslararası  anlaşmalarla yasaklanmış olan vakum bombası kullandı. Hava saldırılarında  hayatını kaybedenlerden 4'ü kadın ve çocuk." şeklinde konuştu.
 
Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini  ifade eden Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine götürüldüğünü  söyledi.
 
İdlib gerginliği azaltma bölgesine son bir buçuk ayda yoğunlaşan hava  saldırılarında en az 135 sivil öldü, 265'den fazla sivil yaralandı.
 
Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs  2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak  askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed  rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.
 

ETİKETLER

Suriye İdlib hava saldırısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.