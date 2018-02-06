İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 4 ölü

İdlib’deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, il genelinde sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejiminin ve Rusya ’nın İdlib il merkezi ve kırsalına yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Yusuf, "Rus savaş uçaklarının, Serakib ilçesine, Termela ve El Gadfe köyüne düzenledikleri hava saldırılarında 4 sivil yaşamını yitirdi." dedi.

Yusuf, iki gün önce Vadi Nessim Mahallesi'ndeki hava saldırısında hayatını kaybeden 8 sivilin cesetlerine ancak bugün ulaşılabildiğini ifade etti.

Sivil Savunma ekipleri, hava saldırılarının sürdüğünü ve ölü sayısının artabileceğini aktardı.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447 sivil yaralandı.