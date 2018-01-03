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İdlib'de 2 haftada 58 sivil öldü

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 14:52 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 14:52

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneyine son iki haftada Esad rejimi ve Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında 58 sivil hayatını kaybetti, 160 sivil yaralandı.


İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, 17 Aralık 2017'den itibaren Esad rejimi ve  Rusya’nın 200'ü aşkın hava saldırısında bulunduğunu belirtti.
 
Hava saldırıları sonucunda 17'si kadın, 13'ü çocuk 58 kişinin öldüğünü  belirten Yusuf, toplam 160 kişinin yaralandığını, bunların 70'den fazlasının  kadın ve çocuk olduğunu ifade etti.
 
Kullanımı yasak fosfor, napalm, vakum ve varil bombalarının  kullanıldığını vurgulayan Yusuf, saldırıların büyük ölçüde sivil yerleşim  yerlerine yapıldığını kaydetti.
 
Yusuf, "Son iki haftada 200'den fazla hava saldırısı yapıldı. 96 varil  bombası kullanıldı. Karadan karaya da 759 roket saldırısı yapıldı." şeklinde  konuştu.
 
Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs  2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak  Esad rejimi ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
 
  
 

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