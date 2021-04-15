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İcra ve İflas Kanunu'nda yeni gelişme! Konkordato süreci...

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 16:26 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 16:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve iş yapma kolaylığının arttırılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nda yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.


Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden başkanlık ettiği video  konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve  Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Ekonomi Politikaları  Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
 
Toplantıda, yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin taslak  çalışmasıyla konkordato sürecinde alacaklı ve borçlu menfaat dengesinin azami  derecede korunması, işletmenin devamlılığı ile ekonomiye katkısının devamının  sağlanması yönünde adımlar atılacağı kaydedildi.
 
Bu kapsamda, "ticari ve ekonomik bütünlük arz eden işletmelerin bir  bütün halinde satılması suretiyle, işletmelerin ekonomik devamlılığı ile  konkordato sürecine ilişkin kesin mühlet içerisinde işletmenin ekonomiye  katkısının sağlanması yönünde yapılacak çalışmalar" masaya yatırıldı.
 
  
 

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