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ICAO 36 ülkeyi acil toplantıya çağırdı! İndirilen yolcu uçağı krizi büyüyor!

24 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:35 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 21:35

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Başkanı Salvatore Sciacchitano, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasının ardından bünyesindeki 36 ülkeyi acil toplantıya çağırdı.


ICAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rynair havayoluna ait bir uçağın ve yolcularının zorla Minsk'e indirilmesinin endişe verici olduğu ve ''Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'nin ihlal edilmiş olabileceği'' bildirildi. 
 
Açıklamada, ICAO Başkanı'nın 36 üyesi bulunan örgütün diplomatik temsilcilerini 27 Mayıs'ta acil toplantıya çağırdığı belirtildi. 
 
ATİNA-VİLNİUS SEFERİNİ YAPAN UÇAĞIN MİNSK'E ACİL İNİŞİ 
 
Atina’dan Vilnius’e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair’e ait uçak dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı. 
 
Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.
 

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