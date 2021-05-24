ICAO 36 ülkeyi acil toplantıya çağırdı! İndirilen yolcu uçağı krizi büyüyor!

ICAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rynair havayoluna ait bir uçağın ve yolcularının zorla Minsk'e indirilmesinin endişe verici olduğu ve ''Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'nin ihlal edilmiş olabileceği'' bildirildi.
Açıklamada, ICAO Başkanı'nın 36 üyesi bulunan örgütün diplomatik temsilcilerini 27 Mayıs'ta acil toplantıya çağırdığı belirtildi.
ATİNA-VİLNİUS SEFERİNİ YAPAN UÇAĞIN MİNSK'E ACİL İNİŞİ
Atina’dan Vilnius’e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair’e ait uçak dün Belarus hava sahasındayken bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanı'na acil iniş yapmış, güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.
Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan, sosyal medya hesabı kurucusu Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.