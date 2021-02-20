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İbrahim Tatlıses'in yeni imajı kimin fikri? 'Sanki birileri komplo kurmuş'
'İbo Show' programı ile yıllar sonra sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, bu kez hafızalara kazınan şarkılarıyla değil imajıyla gündemde... Usta sanatçının son görüntüsü, "Sanki birileri İbo'ya komplo kurmuş" şeklinde yorumlara neden oldu. İbrahim Tatlıses'ten 'botoks' ve 'saç ektirme' iddiaları hakkında son dakika açıklaması geldi.
Ekrana döndüğü günden beri ilgiyle takip eidlen 'İbo Show'un 20 Şubat Cumartesi ekrana gelecek 14'üncü bölümünde, sunucu İbrahim Tatlıses'in yeni imajı çok konuşuldu.