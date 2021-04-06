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İbrahim Büyükak doğacak bebeğinin adını açıkladı

06 Nisan 2021 Salı - 14:27 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 14:27

Üç yıl önce çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, baba olmak için gün sayıyor. Bir oğlu olacak olan oyuncu ve senarist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğacak bebeğinin adını açıkladı.


2018 yılında lise döneminden beri aşk yaşadığı psikolog Nurdan Beşen ile evlenen İbrahim Büyükak, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta doğum için gün saydıklarını dile getiren 37 yaşındaki oyuncu, bu kez de oğlunun adını açıkladı.
 
 
OĞLUNUN ADINI AÇIKLADI 
 
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan Büyükak, oğlunun ultrason görüntüsüyle poz verdi ve "Babam ve Oğlum Aslan" notunu düştü.
 
 
"OĞLUMUZLA İLK SELFIE'MİZ" 
 
İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen çifti, bebeklerinin cinisiyetini de sosyal medya üzerinden açıklamış ve "Oğlumuzla ilk selfie'miz" mesajını paylaşmışlardı. Ünlü çifte, Berkay ve Murat Dalkılıç başta olmak üzere magazin dünyasından pek çok isimden tebrik mesajı gelmişti.
 

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