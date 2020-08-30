İBB, Maltepe Sahil Spor Tesisi'nde bulunan tenis kortları yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak kortlar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, İBB tenis kortları ne zaman açılacak? İşte İBB Maltepe tenis kortları ile ilgili bilgiler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüs sürecinde mevcut tesisleri bakıma almıştı. Maltepe Sahil Spor Tesisi kentin ihtiyacına yanıt verecek bir spor alanına dönüştürüldü. Peki, İBB tenis kortları ne zaman açılacak? İşte İBB Maltepe tenis kortlarının açılacağı tarih...

Corona virüs sürecinde pek çok spor tesisi çalışmalarına ara vermişti. Haziran ayında spor salonlarının da açılmasıyla birlikte spor tesisleri de hem virüs önlemleri hem de mevcut bakım çalışmalarına başlamıştı. Spor tesislerinde bakım çalışmaları tamamlandı. Virüs önlemleri kapsamında tesislerde önlemler alındı. Maltepe Sahil Spor Tesisi’nde yapılan yenileme çalışmalarında kortların üzeri ve çevresi tamamen kapatıldı. Zeminin genişletilerek yenilendiği tesiste, ulusal ve uluslararası müsabakaların izlenebilmesi için 1056 kişilik bir tribün yapıldı. Bu eklemeyle birlikte kortlar, her türlü hava koşulunda yılın 365 günü kullanılabilir duruma getirildi.

MALTEPE SAHİL İBB TENİS KORTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB tenis kortları eylül ayında açılacak. Yılın 365 günü her türlü hava koşulunda hizmet verecek olan kortlar, daha fazla çocuk ve gencin tenis eğitim i alabilmesine ve daha fazla sporcunun yetişmesine de imkan sağlayacak.

4 TENİS KORTU TADİLATA ALINDI

İBB Maltepe Sahil Spor Tesisi'nde bulunan beş tenis kortundan dördü, daha nitelikli hale gelmesi için bakıma alındı.Havanın açık olduğu günlerde sporcuların antrenman yaptığı, tenise ilgi duyanların eğitim aldığı kortlarda yürütülen çalışmalar, halkın bu alanları daha yoğun ve verimli kullanması için geliştirildi.

KORTLAR BALON SİSTEMİ İLE ÇEVRELENDİ

Tesisteki en önemli yenilik ise dört kortun üzerinin ve çevresinin kapatılması oldu. Kortlar; 11 metre yüksekliğe, 90 metre uzunluğa ve 37 metre genişliğe sahip, "balon" olarak da bilinen Double Membran System (DUOL DMS) yöntemiyle kapatıldı.

TÜM MÜSABAKALAR AYNI ANDA İZLENEBİLECEK

Maltepe’ye, dört korttaki müsabakaları aynı anda izleme olanağı sağlayan önlü-arkalı 856 kişilik koltuk ve 200 kişilik balkon kapasitesi bulunan bir de tribün kazandırıldı. Tribünle birlikte mevcut alanlara ilave olarak altı soyunma odası,bir eğitmen odası ve bir de depo alanı yapıldı.