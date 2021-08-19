İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konserlerde boş kalan koltuklara “İstanbulKart” ile giriş yapılabileceğini duyurdu. İmamoğlu, “Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin” dedi. İBB koltuk senin uygulaması nedir? İBB konserleri öğrencilere ücretsiz mi olacak, hangi konserlerde geçerli, nasıl faydalanılacak, şartları?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençleri sevindirecek bir haber verdi. İBB tarafından verilen konserlerde boş koltuk kalması halinde gençlerin “İstanbulKart” ile konsere katılabileceğini duyurdu. İmamoğlu, “Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz” ifadelerini kullandı. İBB TV tarafından hazırlanan bir videoda ise, haberi alan gençlerin görüşlerine yer verildi. Kültür ve sanat alanındaki bu yeni uygulamanın adı ise “Koltuk Senin” olarak açıklandı.

İBB KOLTUK SENİN UYGULAMASI NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü işbirliğiyle bu yaz, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, sahipleri tarafından kullanılmayan koltuklar boş kalmayacak; 24 yaş ve altı İstanbullular kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşacak.

İBB KONSERLERİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ Mİ?

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz."

Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin. İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabilirsiniz. pic.twitter.com/CHDI5Qz7AV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 18, 2021

KOLTUK SENİN UYGULAMASINDAN NASIL YARARLANILACAK?

Koltuk senin uygulamasından etkinlikten 1 saat önce etkinlik alanının girişinde bulunan "Koltuk Senin" masasına gelip, HES Kodu doğrulaması yapılmış İstanbul Kart ile sıra numarası alınarak faydalanılabilecek.

Etkinlik başlarken, alınan sıra numarasına göre İstanbullu gençler içeri alınacak, görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendirilecek.

- Koltuk Senin, bilet sahipleri tarafından kullanılmayan koltukları 24 yaş ve altı İstanbullularla buluşturduğu için, etkinliklerde oturma garantisi verilememektedir. Etkinlik başlamadan önce sahipleri tarafından kullanılmayan uygun koltuk kapasitesi tespit edilecek ve misafirlerimiz bu koltuk kapasitesine göre yönlendirilecektir.

- Koltuk Senin kampanyasından 1 kişi 1 ayda 1 kez yararlanabilir.

İBB KONSER TAKVİMİ

İBB'nin paylaştığı etkinlik takvimi şöyle: