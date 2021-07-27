Hüsnü nasıl Başkomiser oldu?

Arka Sokaklar'ın en eğlenceli karakteri olan Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), Başkomiser olma hikayesi ile herkesin gözlerinin dolmasına neden olmuş, ekip arkadaşlarının da büyük takdirini toplamıştı. İşte o anlar...

Arka Sokaklar'ın en eğlenceli karakteri olan Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), Başkomiser olma hikayesi ile herkesin gözlerinin dolmasına neden olmuş, ekip arkadaşlarının da büyük takdirini toplamıştı. İşte o anlar...

Ekibimizin aileleriyle, birbirleriyle ve yakınlarıyla yaşadığı duygu dolu anlar...

Arka Sokaklar dizisinde dostluğun vücut bulmuş halleri Hüsnü ve Mesut'un, bol kahkahalı atışma anlarının olduğu "Komik Atışma Serisi"...

Hüsnü ve Mesut, dizide zor görevlerden alınları ak bir şekilde çıkan ve sonrasında birbirlerine takılarak deşarj olan iki candan arkadaş. Özellikle Mesut'un, Hüsnü ile uğraşmadan bir günü geçmek bilmiyor. Bir nevi "Edi ile Büdü", bir nevi "Karagöz ve Hacivat" olan iki karakterimiz, yanlarında izleyici de olunca seyri hoş atışmalarına başlıyorlar.

Hüsnü ve Mesut'un komik atışmalarına hazır mısın? İşte eğlence ve kahkaha dolu anlar sizlerle!

Hüsnü'nün, Çoban Ailesindeki başını belaya sokma rekoruna sahip oğlu Tekin... Oyunculuk maceraları ayrı, hayatına giren sevgilileri ayrı ve babası Hüsnü'yü düşürdüğü zor durumları ayrı bir film konusudur. Her girdiği macera koca bir kayaya -Hüsnü- toslamasıyla son bulur. Sonuç ise, ya babasının yergi dolu konuşması ya da odadan odaya koşmasına neden olan kemerli baba kovalamacası olur. Ne olursa olsun Tekin, izleyeni maceralarıyla büyük eğlendiren karakter olarak hayatımızda önemli bir yer edinmiştir.

Tekin'in bitmek bilmez vukuatlar serilerini kahkahalarla izleyeceksiniz.