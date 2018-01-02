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Husilerden Suudi Arabistan'a roket saldırısı

AA |  02 Ocak 2018 Salı - 23:41 | Son Güncelleme : 02 01 2018 - 23:41

Yemen'den Suudi Arabistan'ın sınır bölgesi Cazan'a roket atılması sonucu Pakistan uyruklu bir kişinin öldüğü bildirildi.


Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Cazan Sivil  Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Binbaşı Yahya bin Abdullah el-Kahtani, yaptığı  açıklamada, Husilerin Yemen'den attıkları roket mermisinin Cazan bölgesindeki  El-Hurras iline düştüğünü belirtti.
 
Olayda Pakistan uyruklu bir kişinin öldüğünü, 3 ev ile bir aracın  zarar gördüğünü kaydeden Kahtani, sivil savunma ekiplerinin olay yerinde gerekli  güvenlik önlemlerini aldığını aktardı.
 
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana  başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi  Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı  savaşta meşru hükümet güçlerine destek veriyor.
 
Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve Cazan'a  katyuşa, scud ve diğer balistik füzelerle sık sık saldırıyor. Söz konusu  saldırılar çoğunlukla hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazen can  ve mal kayıplarına yol açıyor.

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