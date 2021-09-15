Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak." İfadelerini kullandı. Hull City hangi ligde ve ülkede, ne kadar? Acun Ilıca’nın satın alacağı Hull City sahibi, değeri ve kadrosu…
HULL CİTY HANGİ LİGDE, HANGİ ÜLKENİN?
İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür.
Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.
Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.
2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.
HULL CİTY NE KADAR, FİYATI (PİYAS DEĞERİ)?
lıcalı'nın Hull City kulübün satın almak için Allam'a 15-20 milyon sterlin civarında bir teklif yapması bekleniyor. Hull City'den West Ham'a transfer olan İngiliz yıldız Jarrod Bowen transferinden Hull City'nin gelir elde edebileceği ve Allam'ın 20 milyon Sterlin karşılığında kulübün haklarını Ilıcalı'ya devredeceği de ifade edildi.
HULL CİTY TAKIMIN SAHİBİ
Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.
2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.
HULL CİTY GÜNCEL KADROSU
1 : İngiltere : KL : George Long
2 : İngiltere : DF : Lewie Coyle
3 : Avustralya : DF : Callum Elder
4 : Hollanda : DF : Jordy de Wijs
5 : İngiltere : DF : Reece Burke
6 : İngiltere : OS : Richie Smallwood (kaptan)
7 : İngiltere : FV : Mallik Wilks
8 : İngiltere : OS : Daniel Batty
9 : İngiltere : FV : Tom Eaves
10 : İngiltere : OS : George Honeyman
11 : İskoçya : FV : James Scott
12 : İngiltere : DF : Josh Emmanuel
13 : İngiltere : KL : Matt Ingram
14 : Norveç : OS : Martin Samuelsen
15 : İngiltere : DF : Alfie Jones
16 : İngiltere : OS : Hakeeb Adelakun
17 : İrlanda : DF : Sean McLoughlin
18 : İngiltere : OS : Regan Slater
19 : İngiltere : FV : Keane Lewis-Potter
21 : İngiltere : DF : Brandon Fleming
22 : Avusturya : FV : Thomas Mayer
24 : İngiltere : DF : Jacob Greaves
25 : Gana : DF : Festus Arthur
27 : Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis
28 : İngiltere : OS : Max Sheaf
32 : İngiltere : KL : Harvey Cartwright
33 : İskoçya : OS : Greg Docherty