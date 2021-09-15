Acun Ilıcalı, İngiliz futbol kulübü Hull City'yi almak için girişimlere başladığını açıkladı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ı satın aldı. Sittard'daki hisselerini satan Ilıcalı, İngiltere'den bir takım almak istediğini ifade etmiş ve Ilcalı'nın Mayıs 2021'de Hull City'le temas halinde olduğu haberleri, hem ulusal hem de İngiliz basınında yer almıştı. Acun Ilıcalı, şimdi de Hull City'yi almak için görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Söz konusu gelişmenin ardından Hull City hangi ülkede, hangi ligde? Hull City sahibi kim, piyasa değeri ne, kadrosunda yer alan kişiler kim? gibi soruların ardı arkası kesilmedi. İşte Hull City Takımı ve değeri…

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Acun Ilıcalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak." İfadelerini kullandı. Hull City hangi ligde ve ülkede, ne kadar? Acun Ilıca’nın satın alacağı Hull City sahibi, değeri ve kadrosu…

HULL CİTY HANGİ LİGDE, HANGİ ÜLKENİN?

İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür.

Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.

HULL CİTY NE KADAR, FİYATI (PİYAS DEĞERİ)?

lıcalı'nın Hull City kulübün satın almak için Allam'a 15-20 milyon sterlin civarında bir teklif yapması bekleniyor. Hull City'den West Ham'a transfer olan İngiliz yıldız Jarrod Bowen transferinden Hull City'nin gelir elde edebileceği ve Allam'ın 20 milyon Sterlin karşılığında kulübün haklarını Ilıcalı'ya devredeceği de ifade edildi.

HULL CİTY TAKIMIN SAHİBİ

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.

HULL CİTY GÜNCEL KADROSU

1 : İngiltere : KL : George Long

2 : İngiltere : DF : Lewie Coyle

3 : Avustralya : DF : Callum Elder

4 : Hollanda : DF : Jordy de Wijs

5 : İngiltere : DF : Reece Burke

6 : İngiltere : OS : Richie Smallwood (kaptan)

7 : İngiltere : FV : Mallik Wilks

8 : İngiltere : OS : Daniel Batty

9 : İngiltere : FV : Tom Eaves

10 : İngiltere : OS : George Honeyman

11 : İskoçya : FV : James Scott

12 : İngiltere : DF : Josh Emmanuel

13 : İngiltere : KL : Matt Ingram

14 : Norveç : OS : Martin Samuelsen

15 : İngiltere : DF : Alfie Jones

16 : İngiltere : OS : Hakeeb Adelakun

17 : İrlanda : DF : Sean McLoughlin

18 : İngiltere : OS : Regan Slater

19 : İngiltere : FV : Keane Lewis-Potter

21 : İngiltere : DF : Brandon Fleming

22 : Avusturya : FV : Thomas Mayer

24 : İngiltere : DF : Jacob Greaves

25 : Gana : DF : Festus Arthur

27 : Kuzey İrlanda : FV : Josh Magennis

28 : İngiltere : OS : Max Sheaf

32 : İngiltere : KL : Harvey Cartwright

33 : İskoçya : OS : Greg Docherty