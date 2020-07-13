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Heybeliada yangınında flaş gelişme

AA |  13 Temmuz 2020 Pazartesi - 14:29 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 15:31

Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Heybeliada Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık  alanda dün çıkan yangınlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına  alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Şüpheli S.D, Adalar Adliyesine gönderildi.
 
Savcılık sorgusunun ardından Adalar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen  S.D'nin "orman yakma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
 
Bu arada S.D'nin adliyeden çıkarıldığı sırada kendisini görüntülemeye  çalışan basın mensuplarına tepki gösterdiği görüldü.
 
S.D. savcılıktaki ifadesinde, dün gezmek amacıyla Heybeliada'ya  gittiğini belirterek, "Adanın ormanlık bölgesinde gezerken bir şahısın metruk bir  evin yandığını itfaiyeye haber ettiğini öğrendim. Sonrasında ben o bölgeden  uzaklaşırken ormanlık alanda yangın çıktığını uzaktan gördüm. Benim yangın  olayıyla alakam yoktur. Yangını gördükten sonra yanımda telefon olmadığı için  itfaiyeye haber veremedim. Ben oradan uzaklaştım. Bölgede mangal yapan şahıslar  vardı. Tanıkların neden beni elinde bidonla koşarken gördüklerini söylediklerini  bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." iddiasında bulundu.
 
Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda da suçlamaları kabul etmeyen  S.D'nin, "Heybeliada'ya geldikten sonra insanlardan biraz uzaklaşayım diye ormana  doğru yürüdüm, biraz içeriye doğru gittim, geri döndüm. Ben yangını görmedim.  Sadece uzaktan dumanını gördüm. Ancak dikkatlice bakılınca ateş görünüyordu.  Çevrede mangal yapanlar vardı. Ben kesinlikle koşmadım, hastayım. Ancak yangın  yanıma gelse ayağım kırık olsa bile koşardım. Uyuşturucu kullanmıyorum. Elimde  kesinlikle bidon yoktu, sadece beyaz poşet vardı. Yangın bana yaklaşmamıştı. Daha  önce bir tavuk çalmıştım, adli kontrol kararım var. Yine bir olayda da bir eve  girmiştim. Kadının telefonu çalınmış benim üzerime attı. Bundan dolayı  tutuklandım ve cezaevinde yattım. Benim olayla ilgim yoktur. Tutuklanmak  istemiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum." şeklinde ifade verdiği  öğrenildi.
 
Ayrıca S.D. hakkında "kasten bina yakmak" suçundan dava açıldığı ve  İstanbul Adalet Sarayı'nda yargılamasının sürdüğü, hırsızlık suçundan da hakkında  soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
 
Başsavcılıktan açıklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar  Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine  ait kullanılmayan bir binada dün saat 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve  yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü belirtildi.
 
Bu alana yakın bir mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkisindeki ormanlık  alanda saat 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı aktarılan açıklamada, bu  yangının sıçraması sonucu saat 19.00 sıralarında Çam Limanı mevkisinde ayrı bir  orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine Adalar Cumhuriyet  Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitler  değerlendirilerek bir kişi gözaltına alınmıştır. Henüz bölgedeki inceleme ve  araştırma çalışmaları tamamlanmamış olup, yangınların çıkış sebebine ve  sorumluların tespitine yönelik çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir."  ifadesi kullanıldı.
 

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