Hesaplara bugün 1.250 TL yatırılıyor! Başvuru şartı yok

Binlerce kişi bekliyordu. Paralar bugün banka hesaplarına yatırılıyor. Ödeme miktarı 1.250 TL olarak belirlendi. Hem kadrolu hem de sözleşmeli olanlar alabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödemeleri başladı.

Beklene ödemeler bugün yapılıyor. 1.250 TL banka hesaplarına yatırılıyor.Bakanlık duyurdu. Ödeme detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. MEB tarafından yapılan bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler yararlanıyor.

BU YIL EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR? 2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarılmıştı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek. ÖDEMELER BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.