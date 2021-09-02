Hesaplara bugün 1.250 TL yatırılıyor! Başvuru şartı yok

Beklene ödemeler bugün yapılıyor. 1.250 TL banka hesaplarına yatırılıyor.Bakanlık duyurdu. Ödeme detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. MEB tarafından yapılan bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler yararlanıyor.
BU YIL EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarılmıştı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.
ÖDEMELER BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.
Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.