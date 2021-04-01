Hesaplara bin lira yatırılacak! 3 ay sürecek

Yüz binlerce kişiye müjde! Hesaplara bin lira yatırılıyor. Başvuru süresi uzatıldı. e-Devlet üzerinden başvuru yapanlar yararlanıyor. 30 Nisan'sa sona erecek. Gelir kaybı desteği olarak bin lira vatandaşların hesabına yatırılıyor. Ayrıca kira yardımı da yapılıyor. Kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL ödeme yapılacaktı. Buna göre; Kira yardımı, gelir kaybı ciro desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan ekonomik zorluklar nedeni ile devlet vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Ekonomik olarak zor bir süreç geçiren vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Salgından en çok etkilenen esnfa olan destekler ise devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını açıkladı. Son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi.

Kira yardımı ve gelir kaybı ciro desteği başvuruları ile ilgili detaylar sürecin uzatılmasıyla beraber yeniden gündemdeki yerini aldı. Yararlanma şartları göz önüne alınarak vatandaşlar başvurularını e-devlet ekranı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere 3 ay sürecek olan gelir kaybı desteği için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL ödeme yapılacaktı. Buna göre; Kira yardımı, gelir kaybı ciro desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

KİRA YARDIMI GELİR KAYBI CİRO DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattık" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamayla beraber binlerce kişi bu maddi destekten yararlanmak üzere başvurularını gerçekleştirmeye başladı.

Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Destek ödemelerinin yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet'ten yapılacak.

İşyeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına görev yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek sağlanacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı faydalanacak.

DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar yararlanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.

Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilecek.

Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyetinin faal olarak devam etmesi gerekecek. Destek başvurusu yapanın faal olmadığının anlaşılması durumunda bu kişilere ödeme yapılmayacak.

KİRA, GELİR KAYBI VE CİRO KAYBI DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.