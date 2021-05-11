Hesaba bugün yatırılıyor! 1101 lira, bakan duyurdu...

Yüz binlerce kişi bekliyordu, güzel haberi bakan duyurdu, En az 1.101 TL olan ikramiyeler bugün hesaba yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. İlave tediyeler 52 günlük ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kamu işçilerine ödenen ilave tediyeler 52 günlük, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Böylece Ramazan Bayramı’na girmeden kamu işçileri de tediyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021’de verilecek.Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,kamu iktisadi teşekkülleri,genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

HACİZ KONULAMAZ

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit ocak, haziran, eylül ve aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor.