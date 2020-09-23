Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan vatandaşların corona virüs riski taşıyıp taşımadığının bilinmesi amacıyla geliştirildi. HES kodu risk taşıyanların toplu taşıma ve iş yerleri gibi alanlarda bulunmasının önlenmesi amaçlanıyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-Devlet ile HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu almanın yolları...

Sağlık Bakanlığı’nın corona virüs nedeniyle bulaş riskini azaltmak amacıyla uygulamaya koyduğu HES kodu, hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. Sınavlar, toplu taşıma, okullar ve son olarak da kamu kurumlarında kullanılmaya başlanan HES kodu ile virüsün yayılımının azaltılması hedefleniyor. Peki, HES kodu nasıl alınır? SMS ve e-Devlet ile HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu almanın yolları...

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI APPSTORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES Kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.