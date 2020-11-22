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Herkesi ilgilendiriyor! Sokağa çıkma yasağı başladı

AA |  22 Kasım 2020 Pazar - 20:05 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 20:14

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.


İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar,  hafta sonları 10.00-­20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.  Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.
 
Bu doğrultuda ilk uygulama dün saat 20.00'de başladı ve bugün 10.00'da  sona erdi. Bugün ise saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Kasım  Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
 
Bundan sonraki hafta sonları da uygulama, yeni bir karar alınıncaya  kadar aynı şekilde devam edecek.
 
Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler, gün içerisinde saat  10.00-13.00'te, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün  içerisinde saat 13.00-16.00'da sokağa çıkabilecek. İş yerleri ile illiyetlerini  gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu  uygulamadan istisna tutulacak.
 
Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde  tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:
 
"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve  satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve  kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu  hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler  (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri,  yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD  birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek  Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik  olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya  tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri  gibi), yurt içi ve dışı  taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan  firmalar, oteller ve konaklama yerleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini  artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar  hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve  imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım  matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim  merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler  arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre  için bir olmak üzere  belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında  açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle  belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."
 
İstisna kapsamında olan kişiler
 
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve  kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin  sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı  merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında  faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.
 
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını  belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir  refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din  görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının  cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.
 
İstisna kapsamında olacak diğer kişiler ise şöyle:
 
"Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması  gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının  giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da  lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili  faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon  merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, üretim  ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar,  arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını  belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu  saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu  taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık  hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık  randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), yurt,  pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel  ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle  iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi),  veteriner hekimler, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel  gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri.
 
30 Nisan 2020 tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan besleme  grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, bitkisel ve hayvansal  ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve  nakliyesinde çalışanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil  hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, sokağa çıkma  kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli  olanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis  edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek  spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, şehirlerarası toplu  ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu  ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek  belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs,  dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri."
 
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler  içerisinde, vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası  seyahate çıkmamaları esas olacak.
 
İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemi üzerinden ya  da valilik veya kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin  Kurulları'ndan izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise  şöyle:
 
"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,  doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor  randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının  ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat  edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş  olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek  isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini  gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak  yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet  yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler."
 

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Koronavirüs sokağa çıkma kısıtlaması tedbir
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