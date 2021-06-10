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HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili flaş açıklama

AA |  10 Haziran 2021 Perşembe - 12:25 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 12:25

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin hazırlanıp, Anayasa Mahkemesine sunulduğunu belirterek, "451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz, artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik." dedi.


Bekir Şahin, Antalya'da Kundu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı  Tesisleri'nde düzenlenen "Sınırı Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu  uluslararası konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyle ilgili açıklamada bulunan  Şahin, "HDP iddianamesini hazırladık, Anayasa Mahkemesine tevdi ettik. Bundan  sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 günlük inceleme süresi var."  dedi.
 
451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
 
 İddianamenin 15 günlük süre içinde değerlendirileceğini belirten  Şahin, şu anda takdirin Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu bildirdi.
 
Şahin, şunları kaydetti:
 
 "Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları,  Cd'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk.  843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu  için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak  istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya  da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona  ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak  istiyoruz. Artı iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasını talep  ettik."
 
"İddianamenin kabul edilmesini bekliyoruz"
 
HDP'nin üst yöneticilerinin isimlerinin olup olmadığı yönündeki soruya  Şahin, "Hemen hemen hepsi zaten. Hepsinin terör örgütü lehine konuşmaları var,  beyanları var, bunların hepsi hakkında yasak istiyoruz. İsim olarak şu anda bir  şey söyleyemem." dedi.
 
 Süreci kendilerinin de beklediğine değinen Şahin, "İddianamenin kabul  edilmesini bekliyoruz. 15 gün içinde kabul edilip edilmeyeceğine karar  verilecek." dedi.
 

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